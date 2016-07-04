Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Неймар: «Я не преступник. Всеми делами занимался мой отец»

4 июля 2016, 22:13
18

Нападающий «Барселоны» Неймар прокомментировал обвинения в уклонении от уплаты налогов.

«Я не сделал ничего плохого. Я не преступник. К сожалению, некоторые люди постоянно создают противоречивую ситуацию. То ли у них нет правильной информации, то ли есть плохие намерения – этого я не знаю.

Правда состоит в том, что скоро, уверен, все разрешится. Эти дела меня не беспокоят.

Всем, что происходит вне поля, занимается мой отец, и я полностью в нем уверен. Мне повезло, что он работает с этим, а я могу сосредоточиться на футболе», – сказал Неймар.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Неймар
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алекс88
1467660587
Наххххх отца под трибунал...а я мягкий и пушистый...пару лямов дам и во всем будет виноват садовник
Ответить
hyperonanist
1467660869
Есть инсайд, что в следующем сезоне Нэймар будет выступать в футболке с надписью Паша Морозов
Ответить
KingRey21
1467661012
конечно ты не преступник,потому что ты ПЕТУХ!!!
Ответить
cska-62
1467661068
Кто-то Неймару явно рассказал о мифическом большевистском герое "пионере Павлике Морозове"... :-)))) Хотя давно известно, что и пионером Павлик не был, да и батю сдал с потрохами не по идейным соображениям, а по личным, ибо тот от из семьи к другой бабе ушёл... По МИФ жив... И докатился до Неймара... :-))))
Ответить
андрей андреев
1467662532
Несколько лет назад папу теннисистки Штефи Графт(правильно написал?)упаковали на 3 года,тоже дочке налоги платил)))
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1467664212
Что ли, слил отца родного?
Ответить
KARAT777
1467666223
Коллективный ответ на статью - Павлик Морозов!!!
Ответить
VikNMar
1467667947
Еще один Павлик Морозов , батька вор , а он стукачек .........
Ответить
tanis 29
1467686505
Тоже мне - Павлик Морозов.
Ответить
Димон Алма-Ата
1467692144
Это вирус Месси он первым отца слил.
Ответить
Главные новости
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
1
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
2
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
1
Все новости
Все новости
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
01:15
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
Вчера, 21:09
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
Вчера, 18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
Вчера, 17:46
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
Вчера, 15:42
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
Вчера, 13:38
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
2
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
7 августа
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
6
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+