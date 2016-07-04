Неймар: «Я не преступник. Всеми делами занимался мой отец»

Нападающий «Барселоны» Неймар прокомментировал обвинения в уклонении от уплаты налогов.

«Я не сделал ничего плохого. Я не преступник. К сожалению, некоторые люди постоянно создают противоречивую ситуацию. То ли у них нет правильной информации, то ли есть плохие намерения – этого я не знаю.

Правда состоит в том, что скоро, уверен, все разрешится. Эти дела меня не беспокоят.

Всем, что происходит вне поля, занимается мой отец, и я полностью в нем уверен. Мне повезло, что он работает с этим, а я могу сосредоточиться на футболе», – сказал Неймар.