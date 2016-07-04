Путин подписал закон о продаже билетов на спортивные мероприятия по паспорту

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит обязательную продажу билетов и вход на официальные спортивные соревнования по паспорту, сообщает официальный интернет-портал правовой информации. После вступления в силу данный закон также даст право судам устанавливать запрет на посещение мероприятий болельщикам, ранее уличенным в нарушении правил поведения на трибунах. Черные списки будут публиковаться на сайте МВД.

Теперь организаторы спортивных мероприятий обязаны будут проводить идентификацию личности зрителей не позднее чем за три часа до начала соревнований. Болельщикам из черного списка, которые попытаются пройти на матч, деньги за билет возвращать не будут.