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Путин подписал закон о продаже билетов на спортивные мероприятия по паспорту

4 июля 2016, 18:20
18

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит обязательную продажу билетов и вход на официальные спортивные соревнования по паспорту, сообщает официальный интернет-портал правовой информации. После вступления в силу данный закон также даст право судам устанавливать запрет на посещение мероприятий болельщикам, ранее уличенным в нарушении правил поведения на трибунах. Черные списки будут публиковаться на сайте МВД.

Теперь организаторы спортивных мероприятий обязаны будут проводить идентификацию личности зрителей не позднее чем за три часа до начала соревнований. Болельщикам из черного списка, которые попытаются пройти на матч, деньги за билет возвращать не будут.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (18)
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artem27066
1467646945
Дожили, что теперь еще и по паспорту билеты будут продавать
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Сергей Свояк
1467648806
Отлично! Спасибо!
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андрей андреев
1467650555
Спасибо Владимир Владимирович за то,что теперь надо приходить за 3 часа
Ответить
гость shuh
1467652917
не умеете вести себя на трибунах- получите. Путину респект и уважение.
Ответить
Igorello97
1467653120
Мигранты не смогут ходить на футбол.
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WHU
1467653191
Ну теперь алкаш дядя Петя будет получать бутылку за каждый купленный билет.
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TY13R
1467655479
хороший закон, но всё же, его ещё нужно доработать, очень много ньюансов может всплыть в различных ситуаций. Так что по пунктах нужно изложить правило покупки и входа на стадион.
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Sem3M
1467656632
"обязательную продажу билетов и вход на официальные спортивные соревнования по паспорту" Нет. Не обязаны они. Цитата заметки с ТАСС "Согласно документу, организаторы соревнований по согласованию с собственниками стадионов будут вправе устанавливать требования к оформлению и контролю входных билетов, в том числе "предусматривающие идентификацию личности зрителей по документам, удостоверяющим личность". Просто до принятия этого закона, они не имели право спрашивать паспорт при продаже билетов. Теперь имеют. В любом случае кривая поползла вверх и это радует.
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андрей андреев
1467658310
Нужен закон,что бы все входящие на стадион приносили справку об отсутствии судимости. И от венеролога. А вдруг больной рядом сидит? И от психиатора тоже.
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vovko
1467659494
Если я хожу на футбол с женой, то покупая по одному билету в руки мы рискуем сидеть в разных местах, или я чего-то не понял?
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