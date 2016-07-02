«Реал» незаконно получил от Мадрида 18,4 миллиона и должен вернуть деньги городу

В ближайшие дни «Реал» получит от Европейского союза извещение о необходимости вернуть в казну Мадрида 18,4 миллиона евро.

El Periódico сообщает, что в 1998 году клуб купил у города участок земли за 488 тысяч евро, а затем продал его властям обратно, но уже за 22 миллиона .

По мнению чиновников ЕС, цена при обратной продаже была искусственно завышена, и «Реал» должен вернуть городу 18,4 миллиона евро.

В 2013 году в отношении нескольких испанских клубов уже проводились расследования в связи с незаконной помощью со стороны государства.