Тренер по реабилитации «Зенита»: «Ко мне приезжал лечиться Давид Луис, и тогда меня назвали ведьмаком»

Тренер по реабилитации «Зенита» Эдуарду Душ Сантуш рассказал об особенностях своей работы.

– Про ваше умение восстанавливать игроков в кратчайшие сроки уже чуть ли не легенды ходят. В чем секрет?

– Ну если я вам его открою, то он перестанет быть секретом (смеется). Вы помните момент, когда в «Зенит» приезжал лечится защитник «ПСЖ» Давид Луис? Тогда некоторые французские газеты назвали меня не иначе как «ведьмаком». До сих пор храню в телефоне эту заметку. Но на самом деле никакого колдовства, как вы понимаете, нет и близко. Все дело в том что нужно всего себя посвящать работе и любить то, что делаешь. Могу сказать, что одному игроку посвящаю, бывает, по восемь-десять часов в день. Чтобы изучить все детали его недуга.