Аленичев: «Три игрока находятся в стадии обсуждения»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал планы клуба на межсезонье.

– Кто будет в новом сезоне конкурентом в линии атаки Зе Луишу?

– У нас подрастает перспективный футболист Георгий Мелкадзе, да, конечно, он пока не такого уровня. Но также рассчитываем, что он сможет помочь команде в предстоящем сезоне. Есть у нас Лоренцо Мельгарехо, которого мы приобрели в начале года. Так что у Зе Луиша есть непростая конкуренция.

– Еще недавно в команде всегда находилось место футболистам, способным конструировать атакующие действия. Теперь же в «Спартаке» они стали жутким дефицитом. Кроме Жано и назвать некого. Ищет ли клуб игрока на эту роль?

– Хороший вопрос. Да, сейчас у нас в «Спартаке» нет Черенкова или Юрия Гаврилова. Нет таких игроков, которые вели спартаковскую игру, плели кружева. Правильно было сказано, что есть Жано. Но мне этого мало.

Жано подвержен, к сожалению, травмам. Он достаточно много пропустил, восстановился только весной, тогда неплохо выглядел. Надеюсь, в дальнейшем его минуют травмы, и мы увидим его во всей красе. Что касается усиления, на эту позицию у нас есть кандидатура. Нелегко проходят переговоры, но я все же надеюсь, что они завершатся успешно и у Жано тоже появится конкурент.

Я понимаю, что тем составом, которым мы располагаем, тяжело будет бороться за первое место. Хотя невозможного не бывает. Конечно же, будут усиления: центральный защитник, центральный полузащитник. И игрок, который будет играть под нападающим. И если те кандидаты, с которыми мы ведем переговоры, подтвердят и согласятся на переход в «Спартак», то как раз шансы бороться за места, дающие право на попадание в Лигу чемпионов, будут высокими.

– Какие цели поставило руководство клуба перед тренерским штабом на следующий сезон? И что вы пообещали в своей программе выполнить?

– Пока мы о задачах не говорили, потому что три игрока находятся в стадии обсуждения. Первостепенная задача была одна – попасть в группу Лиги Европы, а для этого нам надо пройти два квалификационных этапа. А если получится договориться с тремя новичками, то будем садиться с руководителями и конкретно говорить о задачах на сезон.