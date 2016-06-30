Студенческие отряды помогут достроить стадион «Зенита»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что для достройки стадиона «Зенита» будут привлечены студенческие отряды из 13 регионов России.

«Есть разные работы на стадионе – земляные, общестроительные, работы по благоустройству территории, неквалифицированный труд. На самом деле, важно, что стройотряд дает возможность получить рабочую специальность. Стадион способен помочь студенту выбрать свою стезю. Стройка – это живой организм: там есть руководство, там есть проблемы. Соприкоснуться с этим очень важно», — заявил Албин.