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Студенческие отряды помогут достроить стадион «Зенита»

30 июня 2016, 15:52
24

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что для достройки стадиона «Зенита» будут привлечены студенческие отряды из 13 регионов России.

«Есть разные работы на стадионе – земляные, общестроительные, работы по благоустройству территории, неквалифицированный труд. На самом деле, важно, что стройотряд дает возможность получить рабочую специальность. Стадион способен помочь студенту выбрать свою стезю. Стройка – это живой организм: там есть руководство, там есть проблемы. Соприкоснуться с этим очень важно», — заявил Албин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (24)
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kykyi
1467291406
А зеков еще не пригнали?
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Каратель помойников
1467293903
а по водомостям будут проходить как строители-профессионалы,это как же так бессовестно можно жить,ворьё
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meiram
1467296740
За всем этим кроится экономия и хищение денег,хотя сам проект неоднократно увеличивался от первоначальной стоимости! Также в сметах сидит непредвиденные затраты, которые составляют в Казахстане-6% и в большинстве случаев эти возвратные деньги в случае неиспользования, не возвращаются подрядчиком! В России она может больше в пределах 6-10% и получается приличная сумма от 40 млрд. рублей!
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AVAR-05
1467298449
лет через 5 будем скидываться всей Россией на покупку игроков зениту)))))))))))). сказали бы прямо-бобла мало
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cska-62
1467299293
Сегодня строительная отрасль в России - самая зловонная коррупционная клоака из всех возможных! В этом плане она впереди даже нашего ЖКХ и автомобиленедостроения, ибо проценты "откатов" там выше! Учитесь, студенты! Сам вице-губернатор заявил: "Соприкоснуться с этим очень важно".
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1467299873
ГУЛАГ поможет.
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андрей андреев
1467302534
Если студенты не справятся,следующие пойдут пионеры....Ленинский призыв)))
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ivanthebest
1467302692
Так и сказал бы что нужно ещё бабла для распила... а то не хватило по ходу до сих пор...
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Kybik-Pybik
1467370214
Совок он есть совок
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Lenine
1467513573
Давайте зэков еще кинем на ура-стройку!
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