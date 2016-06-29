Наумов: «Большими зарплатами мы гробим российских футболистов»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в критичной форме высказался по поводу предложения выплачивать деньги футболистам российских клубов в зависимости от их эффективности на поле.

«Подобное предложение выглядит нелепым. Кто будет определять эффективность футболистов на поле? Если на поле играют два нападающих, но один забивает много мячей, а второй делает колоссальную работу, чтобы тот отличился. Можно было бы прописывать в контрактах пункты о снижении зарплаты из-за падения уровня спортивного мастерства игрока. Но данный вариант нереален, ведь никто не сможет доказать данный факт ни в одном суде. Однако можно создать единую систему оплаты труда, особенно для молодых футболистов. В некоторых клубах действительно существует подобная структура, когда у молодого игрока, начиная с окончания школы, постепенно растет заработная плата.

В годы моей работы в «Локомотиве» была создана система оплаты труда. Игрок по окончании школы едет с командой на сборы. Но для этого с ним необходимо заключить контракт. С игроком подписывается трехлетнее соглашение, в котором четко написано, что на сборах ему платят 15 000 рублей. Если после сборов он попадает в дублирующий состав, то футболист получает 50 000 рублей. При выходе на поле – 150 000 рублей. В результате за три года, если он становится игроком основного состава, он получает 50 000 долларов в месяц.

Для 20-летнего парня это очень хорошо. Данная система дает большие плюсы, ведь она мотивирует игрока на повышение своего мастерства. Главная проблема – эта система не едина с другими клубами. Например, Александр Кокорин по окончании нашей школы получил предложение заключить контракт. Однако его отчим, выполняющий тогда функции агента, сказал, что «Динамо» предлагает более выгодные условия, поэтому Кокорин ушел. В итоге его зарплата выросла до пяти миллионов и он перестал играть в футбол вовсе. Если бы данная система работала во всех клубах Премьер-лиги, то игроку переходить в другую команду не имело бы смысла.

Что касается зрелых игроков, то можно было бы ввести потолок зарплат, как в КХЛ, но для двух-трех выдающихся футболистов сделать исключение. Любые административные ограничения чреваты тем, что могут дать отрицательный эффект. В любом случае в российском футболе необходимо что-то менять, поэтому почему бы не начать с денежных ограничений? Такими зарплатами мы просто гробим наших футболистов», – сказал Наумов.