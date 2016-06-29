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  • Наумов: «Большими зарплатами мы гробим российских футболистов»

Наумов: «Большими зарплатами мы гробим российских футболистов»

29 июня 2016, 17:17
11

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в критичной форме высказался по поводу предложения выплачивать деньги футболистам российских клубов в зависимости от их эффективности на поле.

«Подобное предложение выглядит нелепым. Кто будет определять эффективность футболистов на поле? Если на поле играют два нападающих, но один забивает много мячей, а второй делает колоссальную работу, чтобы тот отличился. Можно было бы прописывать в контрактах пункты о снижении зарплаты из-за падения уровня спортивного мастерства игрока. Но данный вариант нереален, ведь никто не сможет доказать данный факт ни в одном суде. Однако можно создать единую систему оплаты труда, особенно для молодых футболистов. В некоторых клубах действительно существует подобная структура, когда у молодого игрока, начиная с окончания школы, постепенно растет заработная плата.

В годы моей работы в «Локомотиве» была создана система оплаты труда. Игрок по окончании школы едет с командой на сборы. Но для этого с ним необходимо заключить контракт. С игроком подписывается трехлетнее соглашение, в котором четко написано, что на сборах ему платят 15 000 рублей. Если после сборов он попадает в дублирующий состав, то футболист получает 50 000 рублей. При выходе на поле – 150 000 рублей. В результате за три года, если он становится игроком основного состава, он получает 50 000 долларов в месяц.

Для 20-летнего парня это очень хорошо. Данная система дает большие плюсы, ведь она мотивирует игрока на повышение своего мастерства. Главная проблема – эта система не едина с другими клубами. Например, Александр Кокорин по окончании нашей школы получил предложение заключить контракт. Однако его отчим, выполняющий тогда функции агента, сказал, что «Динамо» предлагает более выгодные условия, поэтому Кокорин ушел. В итоге его зарплата выросла до пяти миллионов и он перестал играть в футбол вовсе. Если бы данная система работала во всех клубах Премьер-лиги, то игроку переходить в другую команду не имело бы смысла.

Что касается зрелых игроков, то можно было бы ввести потолок зарплат, как в КХЛ, но для двух-трех выдающихся футболистов сделать исключение. Любые административные ограничения чреваты тем, что могут дать отрицательный эффект. В любом случае в российском футболе необходимо что-то менять, поэтому почему бы не начать с денежных ограничений? Такими зарплатами мы просто гробим наших футболистов», – сказал Наумов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Diesel133
1467211908
все правильно
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ФК Зенит всея Руси
1467213467
Не вижу, в чём тут проблема для Наумова и для его клуба.

Любые желающие могут вообще не платить своим футболистам зарплату, или могут предложить им играть за еду. За окном демократия, так что вы сами можете установить в вашем клубе любые порядки.

Покажите, пожалуйста, всем пример -- и не сомневаюсь, как только вы, платя футболистам крошечные зарплатки, завоюете чемпионство -- немедленно все последуют вашему примеру.
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alexidj
1467216390
о_О не знал, что Колян из сериала Реальные пацаны был президентом Локо...))))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1467227870
Им всем в Гренобли и Мексики ездить хочется , а тут увядай безвременно.
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XaXatyn
1467235466
во всем этом виноват лимит !
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арейская
1467246950
Поддерживаю, давно уже пора было что-то предпринимать в этом направлении, ведь ясно-же что наши игроки не стоят таких зарплат
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