Месси: «Мой лучший гол – мяч в ворота «МЮ» в финале Лиги чемпионов 2009 года»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, какой из своих голов он считает лучшим.

«Я не раз говорил, что для меня имеет значение важность гола, а не красота исполнения удара, так что лучшим своим мячом я считаю гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов 2009 года», – приводит слова Месси официальный сайт Неймара.

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2008/09 «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Месси стал автором второго мяча.