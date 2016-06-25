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  • Месси: «Мой лучший гол – мяч в ворота «МЮ» в финале Лиги чемпионов 2009 года»

Месси: «Мой лучший гол – мяч в ворота «МЮ» в финале Лиги чемпионов 2009 года»

25 июня 2016, 20:01
7

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, какой из своих голов он считает лучшим.

«Я не раз говорил, что для меня имеет значение важность гола, а не красота исполнения удара, так что лучшим своим мячом я считаю гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов 2009 года», – приводит слова Месси официальный сайт Неймара.

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2008/09 «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Месси стал автором второго мяча.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (7)
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Superviser77
1466875231
ещё бы... малыш из испанского чемпионата забил англИцкому клубу по-британски: Навес и удар - гол. Но бл...ть какого роста чувак забил гол АНГЛИЦКОМУ клубу гол??????
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Superviser77
1466875274
ГОЛОВОЙ)))))
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Superviser77
1466875339
МАЛЫШ,,,))) Я уже думаю что он иноплатнетянин... хоть я в них не верю)))
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Luis Figo
1466886500
помним а как же иначе
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artem 81
1466913132
норм
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3ton
1466948468
Это , точно , лучший гол Если внимательно посмотреть повтор . Роналду даже не идет в отбор , а тупо сзади не спеша бежит "бесполезный" игрок
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Шнюхинс
1467151980
фигня
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