Матч за Суперкубок России не будет проведен на новом стадионе ЦСКА

Новая арена ЦСКА не примет матч за Суперкубок России-2016 по причине своей неготовности. Напомним, что поединок за трофей между армейцами и «Зенитом» состоится 23-го июля и теперь, по всей видимости, будет перенесен на стадион «Локомотив».

«Арена будет сдана в эксплуатацию только осенью, в связи с чем там не будет матча за Суперкубок. ЦСКА первые домашние игры сезона проведет на «Арене-Химки», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стартовую домашнюю встречу нового сезона ЦСКА предстоит провести пятого августа против новичка РФПЛ «Оренбурга».