«Реал» и Роналду объявят о заключении нового контракта по завершении Евро-2016

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду согласовал новый контракт с Королевским клубом. Как сообщает источник, португальский бомбардир останется в мадридском клубе до 2020-го года. Его предыдущее соглашение действовало до 2018-го года.

Стороны уже подписали договор, о чем общественности будет объявлено по завершении чемпионата Европы во Франции. Заработок 31-летнего футболиста будет составлять 21 миллион евро в год, то есть, ровно столько, сколько он получал согласно предыдущему контракту.

В минувшем сезоне на счету Роналду 48 матчей и 51 забитый мяч в составе «сливочных».