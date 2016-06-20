«Локомотив» готов приобрести защитника и нападающего

В руководстве «Локомотива» опровергли слухи о нулевом бюджете клуба на летнее трансферное окно. Как заявил вице-президент ОАО «РЖД» по коммерческой деятельности Салман Бабаев, московский клуб может приобрести нападающего и защитника.

«На совете директоров мы не рассматривали трансферную политику и бюджет, так как он был утверждeн до 31 декабря. Когда мы утверждаем бюджет, то отдельным пунктом утверждаем и трансферы. Мы всегда говорим, на сколько продали, на столько имеете права купить. Клуб продал Ниасса, получил хорошие деньги. Посмотрим, кого будут предлагать. Думаю, что после ухода Дюрицы придeтся взять защитника: не будут же Чорлука с Пейчиновичем без замен играть. Может быть, и нападающего надо будет взять. Сказать, что не дадим денег на трансферы, невозможно. «Локомотив» продал игрока, соответственно, может на эти деньги и приобрести», – заявил Бабаев.