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«Локомотив» готов приобрести защитника и нападающего

20 июня 2016, 16:02
5

В руководстве «Локомотива» опровергли слухи о нулевом бюджете клуба на летнее трансферное окно. Как заявил вице-президент ОАО «РЖД» по коммерческой деятельности Салман Бабаев, московский клуб может приобрести нападающего и защитника.

«На совете директоров мы не рассматривали трансферную политику и бюджет, так как он был утверждeн до 31 декабря. Когда мы утверждаем бюджет, то отдельным пунктом утверждаем и трансферы. Мы всегда говорим, на сколько продали, на столько имеете права купить. Клуб продал Ниасса, получил хорошие деньги. Посмотрим, кого будут предлагать. Думаю, что после ухода Дюрицы придeтся взять защитника: не будут же Чорлука с Пейчиновичем без замен играть. Может быть, и нападающего надо будет взять. Сказать, что не дадим денег на трансферы, невозможно. «Локомотив» продал игрока, соответственно, может на эти деньги и приобрести», – заявил Бабаев.

Источник: Р-Спорт
Локомотив
Комментарии (5)
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XaXatyn
1466431862
Зато Дюрицу отпустили , зажали денег на зарплату !Ненавижу нынешнее руководство ЛОКО!
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Майор Дзагоев
1466435207
Щас мода, что ли, пошла у московских клубов на главу менеджмента с фамилией Бабаев?
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алекс88
1466435373
Чтобы купить что-то не нужное....нужно продать что-то не нужное
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serghio1990
1466437567
дааа...с таким бюджетом можно конечно пару бревен купить
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