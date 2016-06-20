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«Арсенал» намерен приобрести у «МЮ» Блинда

20 июня 2016, 13:28
3

Лондонский «Арсенал» намерен в летнее трансферное окно приобрести голландского легионера «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинда. Футболист, скорее всего, покинет свой нынешний клуб, так как новый рулевой манкунианцев Жозе Моуринью не рассматривает Блинда в роли игрока основного состава. Переговоры по возможному трансферу защитника должны начаться в ближайшее время.

Напомним, Блинд появился в составе «Манчестер Юнайтед» по настоятельному требованию бывшего главного тренера «МЮ» Луи ван Гаалу. В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 56 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Юнайтед Блинд Дейли
Комментарии (3)
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RЕАLMADRID1902
1466420761
Неплохой вариант как для игрока, так и для клуба.
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kykyi
1466428544
Мне нравилось как он играл.
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mutabor0992
1466470728
Берите не пожалеете.Ну Маура взять это что то с чем то....Лет 20 болел за М.Ю.Теперь не знаю что делать?
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