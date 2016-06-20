«Арсенал» намерен приобрести у «МЮ» Блинда

Лондонский «Арсенал» намерен в летнее трансферное окно приобрести голландского легионера «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинда. Футболист, скорее всего, покинет свой нынешний клуб, так как новый рулевой манкунианцев Жозе Моуринью не рассматривает Блинда в роли игрока основного состава. Переговоры по возможному трансферу защитника должны начаться в ближайшее время.

Напомним, Блинд появился в составе «Манчестер Юнайтед» по настоятельному требованию бывшего главного тренера «МЮ» Луи ван Гаалу. В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 56 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.