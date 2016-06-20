Зобнин: «»Спартак» может нечто большее, чем быть пятым»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, почему принял решение перейти в московский клуб.

– Все решилось буквально за неделю-за две. Об интересе я узнал еще после последнего тура. Но интерес проявляла чуть ли не половина премьер-лиги: слышал про ЦСКА, «Рубин», «Крылья». А вот конкретные предложения мало кто делал. Меня хотели видеть в «Спартаке», во мне заметили потенциал. Но ничего не пообещали: стану сильнее кого-то – буду играть.

– Почему именно «Спартак"?

– Мне надо расти. Чувствую в себе силы прибавлять, хочу играть и в Лиге Европы, выйти на новый уровень. Поработать с Аленичевым тоже очень интересно. Хочу играть на полном спартаковском стадионе, окунуться во всю эту атмосферу.

– Пятое место со «Спартаком» вас не устроит?

– У «Спартака» такая богатая история, столько титулов, что от клуба будут требовать только высоких мест. «Спартак» может нечто большее, чем быть пятым – точнее, уже мы можем. С каждым годом «Спартак» будет становиться все лучше.

– Многие недоумевают: почему «Спартак», а не «МЮ"?

– Я так и не понял, с чего вдруг про это газеты написали. «МЮ» интересуется игроком, который провел пять матчей в премьер-лиге – как это вообще? Загадка до сих пор. Травили из-за этого в «Динамо», конечно.