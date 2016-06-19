«ПСЖ» выложит 9 миллионов за талант из Аргентины

Полузащитник «Росарио Сентраль» Джовани Ло Сельсо, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в «ПСЖ». По данным источника, сегодня утром 20-летний аргентинец прибыл в Париж для прохождения медобследования. В ближайшее время молодой хавбек должен будет подписать со своей новой командой контракт. Сумма сделки оценивается в 9,2 миллиона евро.

Отметим, что активный интерес к игроку также проявляли «Манчестер Сити», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Милан» и «Рома».

В текущем сезоне Ло Сельсо в 23 матчах за «Росарио Сентраль» забил два гола и отметился шестью результативными передачами.