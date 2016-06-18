Мендеш: «Если бы существовал приз лучшему человеку, то его бы завоевал Роналду»

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Реала» Криштиану Роналду, заявил, что его клиент выиграл бы приз лучшему человеку, если бы таковой вручался.

«Если бы существовал приз лучшему человеку, то его бы выиграл Криштиану Роналду, потому что он является замечательным отцом и отличным другом. Он – прекрасный пример для нашего общества и молодежи.

Как на поле, так и вне его Роналду – пример целеустремленности и амбиций. Он лучший спортсмен планеты всех времен», – сказал Мендеш.