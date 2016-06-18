Зобнин: «Переход в «Спартак»? Раз появился интерес топовой команды, надо было переходить»

Новый полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о своем переходе в стан московского клуба из «Динамо».

– Вы неоднократно говорили, что главное для вас – игровая практика, ради нее можно пожертвовать и любимой позицией. Вы рассчитываете на место в основе «Спартака»?

– Мы разговаривали на эту тему с Аленичевым. Он сказал, что все будет зависеть только от меня, от того, как я буду прогрессировать. Я с тренером полностью согласен. Поэтому пока ни на что не рассчитываю. Увидим, как себя покажу, как буду работать на тренировках. Но понятно, что я хочу как можно быстрее влиться в коллектив и начать играть за «Спартак» в качестве игрока стартового состава.

– Понятно, почему вы ушли из «Динамо». ФНЛ есть ФНЛ. А как долго длились переговоры со «Спартаком»?

– Пару недель. Все решилось довольно быстро. Я хочу прогрессировать, поэтому перешел в «Спартак». Вдвойне здорово, что у меня будет возможность поиграть в еврокубках. Сомнений не было: раз есть интерес топовой команды, надо переходить.