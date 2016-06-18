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  • Зобнин: «Переход в «Спартак»? Раз появился интерес топовой команды, надо было переходить»

Зобнин: «Переход в «Спартак»? Раз появился интерес топовой команды, надо было переходить»

18 июня 2016, 18:23
17

Новый полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о своем переходе в стан московского клуба из «Динамо».

– Вы неоднократно говорили, что главное для вас – игровая практика, ради нее можно пожертвовать и любимой позицией. Вы рассчитываете на место в основе «Спартака»?

– Мы разговаривали на эту тему с Аленичевым. Он сказал, что все будет зависеть только от меня, от того, как я буду прогрессировать. Я с тренером полностью согласен. Поэтому пока ни на что не рассчитываю. Увидим, как себя покажу, как буду работать на тренировках. Но понятно, что я хочу как можно быстрее влиться в коллектив и начать играть за «Спартак» в качестве игрока стартового состава.

– Понятно, почему вы ушли из «Динамо». ФНЛ есть ФНЛ. А как долго длились переговоры со «Спартаком»?

– Пару недель. Все решилось довольно быстро. Я хочу прогрессировать, поэтому перешел в «Спартак». Вдвойне здорово, что у меня будет возможность поиграть в еврокубках. Сомнений не было: раз есть интерес топовой команды, надо переходить.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (17)
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ManUtd-Volgograd
1466263677
ТОПОВОЙ команды??? Раздуплись Рома! 15 лет назад они были топовой, а сейчас только смешная и жалкая!
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alp
1466263824
Спартак топ команда??????????????
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geragera
1466263848
топовой:))
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Apocalypse
1466264673
Сейчас у фк бомжи всея параши пердак взорвётся и он обязательно тут сагрится.
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ФК Зенит всея Руси
1466268977
С каких пор топ-командами считают каждый шлак, прилипший к пятым-шестым местам?
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Диктор
1466279161
Сколько коментов прочел-одни огрызки какие то-что вы забыли на наших ветках-что на ваших пусто?????? Зачем вам тут быть ошлепки.?
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Polilux
1466290120
ЧМО продажное !
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