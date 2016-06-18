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На стадионе «Крестовский» засеяли газон

18 июня 2016, 18:02
7

На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, который станет домашней ареной «Зенита», был засеян футбольный газон. Об этом сообщает пресс-служба стадиона.

«Ожидаем, что через две-три недели, в зависимости от погодных условий, пойдут всходы и поле заметно позеленеет. Дожди, которые сейчас идут в Петербурге, нам только помогают: в ближайшие две недели семенам нужно быть в мокрой среде, после чего они набухают и прорастают. После того, как трава прорастет, ей будет оказан должный уход. Системы полива и другие инженерные системы внутри футбольного поля полностью смонтированы, они уже работают», – сказал Алексей Угрюмов, руководитель проектов департамента строительства субподрядной организации.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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папа сибиряк
1466262238
не удивлюсь если это будит конопля )
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Недовольный
1466263748
блин редакторы,не крестовский а бомжатский он называется)
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ФК Зенит всея Руси
1466269319
Позитивная новость.
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Cobold
1466413154
Через неделю скажут, что расходы на посев возросли и нужно ещё денег.
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