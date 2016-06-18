На стадионе «Крестовский» засеяли газон

На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, который станет домашней ареной «Зенита», был засеян футбольный газон. Об этом сообщает пресс-служба стадиона.

«Ожидаем, что через две-три недели, в зависимости от погодных условий, пойдут всходы и поле заметно позеленеет. Дожди, которые сейчас идут в Петербурге, нам только помогают: в ближайшие две недели семенам нужно быть в мокрой среде, после чего они набухают и прорастают. После того, как трава прорастет, ей будет оказан должный уход. Системы полива и другие инженерные системы внутри футбольного поля полностью смонтированы, они уже работают», – сказал Алексей Угрюмов, руководитель проектов департамента строительства субподрядной организации.