Агент: «Ротенберг хочет играть в «Динамо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Динамо» Бориса Ротенберга, поделился мнением о будущем своего клиента.

«На следующей неделе все выйдут из отпуска, и Борис приедет, переговорит с руководством клуба, и все уже должно проясниться. От самого диалога будет зависеть его дальнейшая судьба. Сам Ротенберг с удовольствием бы играл в «Динамо», но ситуация такая, что в команде у него было недостаточно игровой практики, и поэтому он перешел в «Ростов», и угадал», – сказал Селюк.