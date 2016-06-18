Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Госдума рассмотрит законопроект, касающийся идентификации личности болельщиков

Госдума рассмотрит законопроект, касающийся идентификации личности болельщиков

18 июня 2016, 11:06
2

В Госдуме будут рассматривать законопроект об идентификации личности болельщиков на стадионах. Об этом заявил руководитель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Законопроект об идентификации личности на стадионах существует, на днях он будет внесен в Госдуму.

Может быть, не всем это будет приятно. Но абсолютное большинство людей, посещающие спортивные соревнования, идут болеть за любимую команду и не хотят ни участвовать в драках, ни быть под каким-то давлением или угрозой физической расправы. Тем более, на международных соревнованиях.

Любые меры хороши. Не надо их бояться. Мы же не боимся, когда в аэропорту проходим рамки, паспортный контроль. Это все наша безопасность. Так и здесь поначалу люди могут воспринимать это не очень благосклонно, но по факту они поймут, когда увидят спокойствие.

Расизм, фашизм, национализм, жестокость не присущи спорту. Мы должны спорт от этого очистить», – сказал он.

Источник: Р-Спорт
Россия
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mr Abdullaev
1466237868
Делай вещщщи!
Ответить
Виталий1
1466246377
Футбол, это праздник для людей. И быдлу среди людей на Празднике не место. И если вдруг даже кто-то и проберётся на стадион, чтобы "замутить" (продемонстрировать свои комплексы), то ему путь один - в тюрьму. Увы, это работать не будет. Уж если среди высших футбольных функционеров (с футбольным мозгом) есть персонажи, заявляющие "классно наши (то есть его) ребята этих отделали!", то о каком Законе тут можно говорить!
Ответить
Главные новости
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
1
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
2
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
4
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
4
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
4
Все новости
Все новости
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
4
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
4
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
4
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
01:37
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
2
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
01:15
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
8
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
1
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
7
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
7
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
Вчера, 23:39
3
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+