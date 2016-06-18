Госдума рассмотрит законопроект, касающийся идентификации личности болельщиков

В Госдуме будут рассматривать законопроект об идентификации личности болельщиков на стадионах. Об этом заявил руководитель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Законопроект об идентификации личности на стадионах существует, на днях он будет внесен в Госдуму.

Может быть, не всем это будет приятно. Но абсолютное большинство людей, посещающие спортивные соревнования, идут болеть за любимую команду и не хотят ни участвовать в драках, ни быть под каким-то давлением или угрозой физической расправы. Тем более, на международных соревнованиях.

Любые меры хороши. Не надо их бояться. Мы же не боимся, когда в аэропорту проходим рамки, паспортный контроль. Это все наша безопасность. Так и здесь поначалу люди могут воспринимать это не очень благосклонно, но по факту они поймут, когда увидят спокойствие.

Расизм, фашизм, национализм, жестокость не присущи спорту. Мы должны спорт от этого очистить», – сказал он.