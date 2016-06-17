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  • Самый дорогой абонемент на матчи «Локомотива» обойдется в 120 тысяч

Самый дорогой абонемент на матчи «Локомотива» обойдется в 120 тысяч

17 июня 2016, 06:16
2

Столичный «Локомотив» объявил в четверг о старте продаж абонементов на домашние матчи команды в сезоне-2016/17. Самым дешевым является абонемент на все сектора Южной трибуны, который стоит 3500 рублей, самым дорогим – абонемент в сектор VIP Diamond, который стоит 120 тысяч рублей.

Согласно абонементной программы клуба, в семейном секторе стоимость посещения всех матчей команды для взрослого составит 15 тысяч рублей, абонемент для первого ребенка – 6 тысяч рублей, для второго – 3 тысячи рублей. Самый дешевый абонемент ценой в 2 тысячи рублей будет стоить детям от 3 до 6 лети и студентам.

Обладатели абонементов получат несколько дополнительных бонусов, в числе которых – скидку на официальную игровую форму, права разового пользования паркингом, а также однократную скидку на аренду клубных полей.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив
Комментарии (2)
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LokoGoGo
1466145077
120 нормально, учитывая, что один матч в районе 30000 в даймонд был
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westerose
1466165623
За 120 тысяч это рядом со Смородской?
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