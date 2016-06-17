Легендарный бразильский футболист Пеле награжден Олимпийским орденом за приверженность спорту. Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2016.

Почетную награду 75-летнему экс-нападающему на торжественной церемонии в Сантосе вручил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Отметим, что Пеле никогда не принимал участия на Олимпиаде.

«Я стал игроком очень рано, когда футболисты не могли участвовать в Олимпиаде. Я люблю шутить, что единственная причина, почему футбольная сборная Бразилии никогда не выигрывала золотую медаль на Олимпийских играх, – я там не играл», – сказал Пеле.