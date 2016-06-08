Орещук: «Информацию о трансферах «Динамо» в СМИ можно считать слухами»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подчеркнул, что не стоит доверят тем слухам, которые появляются в СМИ относительно продажи или покупки бело-голубыми тех или иных футболистов.

«Сейчас появляется много слухов относительно «Динамо», в том числе трансферных. Позиция клуба в прошлом сезоне была таковой, что мы не комментировали такие слухи до тех пор, пока на официальном сайте клуба не появлялась информация о состоявшемся переходе.

«Динамо» останется верным этому принципу и в новом сезоне. Публикации о трансферах тех или иных футболистов «Динамо» до появления соответствующих новостей на сайте клуба можно смело считать просто слухами», – подчеркнул Орещук.