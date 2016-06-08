Милонов: «Стоимость «Зенит-Арены» уже не раз дорожала, власти Санкт-Петербурга больше не будут давать денег»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов выразил недовольство очередным увеличением сметы на строительство стадиона на острове Крестовском. Напомним, что недавно стоимость возведения «Зенит-Арены» вновь возросла – на это раз на 4,3 миллиарда рублей, и на данный момент составляет уже 39.2 миллиарда.

«Мне неприятно, что нужно эти деньги добавлять. В городе нет ни одного человека, кто бы сделал это с радостью, кроме подрядчиков. Это безвыходная ситуация, но мы одобрили потому, что надо достроить.

Сделаны выводы, что либо мы добавляем деньги, либо это остается недостроенным объектом. Иначе все деньги, инвестированные туда ранее, пропадут. Это банальное повышение стоимости материалов из-за колебания валютных курсов.

«Зенит-Арена» уже не раз дорожал. Против части подрядчиков ведутся расследования, возбуждены уголовные дела. Судя по настроению городских властей, мы больше денег давать не будем.

Думаю, если бы назвали стадион «Путин-Арена», то ни у кого не возникло бы желание поднять цену на этот стадион. Учет денег вела бы не контрольно-счетная палата, а служба безопасности. А те, кто попытался бы нажиться на этом стадионе, поехали бы строить стадионы куда-нибудь на Колыму», – приводит слова Милонова «Национальная служба новостей».