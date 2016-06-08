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  • Милонов: «Стоимость «Зенит-Арены» уже не раз дорожала, власти Санкт-Петербурга больше не будут давать денег»

Милонов: «Стоимость «Зенит-Арены» уже не раз дорожала, власти Санкт-Петербурга больше не будут давать денег»

8 июня 2016, 21:37
9

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов выразил недовольство очередным увеличением сметы на строительство стадиона на острове Крестовском. Напомним, что недавно стоимость возведения «Зенит-Арены» вновь возросла – на это раз на 4,3 миллиарда рублей, и на данный момент составляет уже 39.2 миллиарда.

«Мне неприятно, что нужно эти деньги добавлять. В городе нет ни одного человека, кто бы сделал это с радостью, кроме подрядчиков. Это безвыходная ситуация, но мы одобрили потому, что надо достроить.

Сделаны выводы, что либо мы добавляем деньги, либо это остается недостроенным объектом. Иначе все деньги, инвестированные туда ранее, пропадут. Это банальное повышение стоимости материалов из-за колебания валютных курсов.

«Зенит-Арена» уже не раз дорожал. Против части подрядчиков ведутся расследования, возбуждены уголовные дела. Судя по настроению городских властей, мы больше денег давать не будем.

Думаю, если бы назвали стадион «Путин-Арена», то ни у кого не возникло бы желание поднять цену на этот стадион. Учет денег вела бы не контрольно-счетная палата, а служба безопасности. А те, кто попытался бы нажиться на этом стадионе, поехали бы строить стадионы куда-нибудь на Колыму», – приводит слова Милонова «Национальная служба новостей».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (9)
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андрей андреев
1465415171
Не Путин-арена,а посланник божий на Земле,солнцеликий,заботящийся о народе,останущийся вечно в наших сердцах,надежда всей страны Милонов-арена!!!
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Se90
1465418738
Против части подрядчиков ведутся расследования, возбуждены уголовные дела. Ну теперь-то дело в гору пойдёт, все сроки будут биты.
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ФК Зенит всея Руси
1465419055
"Думаю, если бы назвали стадион «Путин-Арена», то ни у кого не возникло бы желание поднять цену на этот стадион." ---------------- Ну
, в таком случае Сталин-арена, и построили бы бесплатно. А если Берия-арена, то построили бы бесплатно и принесли в бюджет собственный миллиард. Но ошиблись и просто дали москвичу Дерипаске строить в свободном полёте.
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vladimir-7
1465448624
Заменить Зенит-Арена на Рынок-Арена с выдвижными прилавками для продажи голубых маек, трусов и румынских овощей.
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rubinovyi2
1465456094
А если чуть меньше..,то дадут?
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SSC
1465457193
Давно пора прекращать этот распил бюджета.
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