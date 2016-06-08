Бюджет тульского «Арсенала» будет увеличен

Генеральный директор тульского «Арсенала» Андрей Никитин пообещал, что бюджет клуба на новый сезон в Премьер-лиге будет увеличен, по сравнению с прошлым годом.
«Бюджет увеличится, он будет достаточным для того, чтобы закрепиться в Премьер-лиге. Это наша задача.
Команда выйдет из отпуска 13 июля, тогда наступит ясность по поводу будущих трансферов.
Насколько изменится команда, зависит от многих факторов, в том числе от мнения главного тренера», – сказал Никитин.
Тульская команда активно ведет себя на трансферном рынке в последние несколько дней. Известно, что Луценко, Мухаметшин и Шешуков помогут «Арсеналу» в предстоящем сезоне.
Источник: Р-Спорт