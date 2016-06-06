Проничев: «Динамо» уладило все вопросы по финансовому фэйр-плей»

Председатель совета директоров «Динамо» Владимр Проничев сообщил о том, что клуб решил вопросы с финансовым фэйр-плей.

«Есть комплекс причин, приведших к такому результату (вылету из РФПЛ). Первое: к команде были применены санкции УЕФА по линии финансового фэйр-плей. Второе: мотивации у игроков, которые были очень высокого класса, работать в команде без еврокубков, естественно, не стало. По фэйр-плей мы провели организационные вопросы, встретились с генеральным секретарем УЕФА, который стал уже президентом ФИФА, определились, чтобы снять этот вопрос. 2 июня Сергей Валентинович Сысоев вылетал на переговоры, на сегодняшний день все вопросы решены», – заявил Проничев.