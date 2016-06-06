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  • Проничев: «Динамо» уладило все вопросы по финансовому фэйр-плей»

Проничев: «Динамо» уладило все вопросы по финансовому фэйр-плей»

6 июня 2016, 22:13
2

Председатель совета директоров «Динамо» Владимр Проничев сообщил о том, что клуб решил вопросы с финансовым фэйр-плей.

«Есть комплекс причин, приведших к такому результату (вылету из РФПЛ). Первое: к команде были применены санкции УЕФА по линии финансового фэйр-плей. Второе: мотивации у игроков, которые были очень высокого класса, работать в команде без еврокубков, естественно, не стало. По фэйр-плей мы провели организационные вопросы, встретились с генеральным секретарем УЕФА, который стал уже президентом ФИФА, определились, чтобы снять этот вопрос. 2 июня Сергей Валентинович Сысоев вылетал на переговоры, на сегодняшний день все вопросы решены», – заявил Проничев.

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Динамо
Комментарии (2)
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yurdin
1465241054
Поздно.
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ДСА
1465273781
Теперь точно будут жить по средствам.
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