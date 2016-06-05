Дворкович: «Локомотив» обязан бороться за медали и выступать в еврокубках

Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович заявил, что результаты «Локомотива» должны быть выше при нынешней поддержке владельцев и спонсоров клуба. Он подчеркнул, что железнодорожники должны регулярно принимать участие в еврокубках. Напомним, красно-зеленые завершили минувший чемпионат России на шестом месте, оставшись позади еврокубковой зоны.

«Оценку даст совет директоров. В любом случае при такой поддержке со стороны владельцев команды и спонсоров нужно занимать более высокие места, выходить в еврокубки. Но главное для меня то, что зрители не ходят на трибуны, это худшее для «Локомотива». На это прежде всего нужно обратить внимание», – сказал Дворкович.