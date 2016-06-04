Лапорта: «Государственное обвинение – лишь орудие по устранению Месси из «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своим мнением о суде по делу о неуплате налогов Лионелем Месси.

«Все это выглядит как часть политической, юридической и спортивной стратегии, в которой государственное обвинение является лишь орудием, с помощью которого Месси хотят заставить уйти из «Барселоны»

Я опечален и встревожен той злобой, что направлена на Месси и его семью.

Я чувствую, что клубу не хватает более откровенной и твердой позиции по защите нашего игрока Лионеля Месси – лучшего футболиста в мире», – сказал Лапорта.