В Мордовии построят футбольный манеж за полмиллиарда рублей

На онлайн-ресурсе rostender.info появились данные о тендере на строительство крытого футбольного манежа в Саранске. В названии объекта обозначено, что он будет построен «для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия».

Появится новый манеж на улице Победы. Известно, что он будет прямоугольной формы, а его общая площадь составит 31907,57 кв. м.

Начальная цена строительства указана на отметке в 506 миллионов рублей. Заявки на тендер будут приниматься до 20 июня, а само строительство планируется завершить к началу декабря этого года.