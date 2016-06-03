Стоимость строительства нового стадиона «Зенита» снова может вырасти

Генеральный директор «Инжтрансстроя-СПб» Виталий Лазуткин прокомментировал выделение дополнительных 4,3 миллиарда рублей на возведение стадиона «Зенита» на Крестовском острове, а также рассказал о дальнейших возможных издержках. Компания «Инжтрансстрой-СПб» является генеральным подрядчиком строительства.

«На первом этапе этого увеличения достаточно, чтобы продвинуться в строительстве объекта. Возможно ли еще одно увеличение сметы? Я бы не стал забегать вперед, мы строим объект, который одновременно и проектируем.

Диспропорции, которые возникли в процессе строительства, возникают из-за того, что у нас изначально проект неоднократно менялся и сейчас, под финиш, фактически адаптируется.

И здесь неизбежны финансовые дополнения или издержки. Окончательная стоимость всех издержек будет подсчитана, когда мы уже будем завершать объект», – сказал Лазуткин.