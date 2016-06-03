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  • Стоимость строительства нового стадиона «Зенита» снова может вырасти

Стоимость строительства нового стадиона «Зенита» снова может вырасти

3 июня 2016, 01:23
35

Генеральный директор «Инжтрансстроя-СПб» Виталий Лазуткин прокомментировал выделение дополнительных 4,3 миллиарда рублей на возведение стадиона «Зенита» на Крестовском острове, а также рассказал о дальнейших возможных издержках. Компания «Инжтрансстрой-СПб» является генеральным подрядчиком строительства.

«На первом этапе этого увеличения достаточно, чтобы продвинуться в строительстве объекта. Возможно ли еще одно увеличение сметы? Я бы не стал забегать вперед, мы строим объект, который одновременно и проектируем.

Диспропорции, которые возникли в процессе строительства, возникают из-за того, что у нас изначально проект неоднократно менялся и сейчас, под финиш, фактически адаптируется.

И здесь неизбежны финансовые дополнения или издержки. Окончательная стоимость всех издержек будет подсчитана, когда мы уже будем завершать объект», – сказал Лазуткин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (35)
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koka7751
1464921571
Вор должен сидеть в тюрьме!
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mdu86
1464926891
Может бульдозерами спихнуть всё в Неву?!...
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ДАША Д
1464927147
Инфантино ручку позолотили, вот стоимость и подросла.
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1bear
1464928232
..."нас е...т,а мы всё крепче"... ...а вобщем - грустно...
Ответить
subbotaspartak
1464929145
Смета стадиона достигла зенита, Благодаря вороватым паразитам.
Ответить
REDWHITE_
1464932672
Дешевле было бы закрыть проект ФК "Бомжгазтруба"
Ответить
Lexa_Lexa
1464935498
Надо будет непременно поехать на один из матчей ЧМ на этот стадион, уж больно любопытно, че за красоту они там настроили!
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razory
1464936428
Надо было дать Газпрому строить стадион а не городу,давно бы уже построили
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kotmyshka
1464937835
Прямо как "Марш трактористов" - Мы с железным конём Все поля обойдём, Соберём, и посеем, и вспашем. А здесь - построим, спроектируем и потом посчитаем.
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Тraumtanzеr
1464940969
Роспил арена.На воровали не меньше чем на сочах.За такие деньги можно целый город небольшой отстроить, упыри.
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