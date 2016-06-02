Левандовски достиг предварительной договоренности с «Реалом»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Реале».

Сообщается, что футболист уже достиг предварительной договоренности с мадридским клубом, подписав соответствующие документы. По информации источника, трансфер состоится после чемпионата Европы, и Левандовски будет зарабатывать в «Реале» около 25 миллионов евро в год.

В завершившемся сезоне поляк провел за «Баварию» 51 матч во всех турнирах, забил 42 гола и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.