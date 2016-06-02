Полтавченко: «Не планировали удорожание стадиона «Зенита», проводили импортозамещение»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о том, почему подорожало строительство нового стадиона на Крестовском острове. Напомним, на возведение арены было дополнительно выделено 4,3 миллиарда рублей.

«Мы не планировали удорожание, по максимуму старались провести импортозамещение. Но осталось много такого, чего в России не производят, и что придется закупать за рубежом, а за три года цены изменились очень сильно.

Плюс сейчас изменились требования по безопасности у ФИФА и у структур, которые обеспечивают антитеррористическую безопасность. Появилась необходимость создавать дополнительные рубежи безопасности, приобретать дополнительное оборудование.

Все эти работы на стадионе делаются и будут делаться в рамках соответствующих утвержденных проектов. Надеюсь, что это удорожание последнее», – сказал Полтавченко.

По словам чиновника, новый стадион будет уникальным.

«По большому счету, основной объем строительных работ на новом стадионе реально закончен ко Дню города – 27 мая. А объемы действительно огромные, металлоконструкций там – как четыре Эйфелевы башни, а бетона в 5,5 раз больше, чем в стадионе «Уэмбли». И такого стадиона – с раздвижной кровлей и выдвижным полем – на широте Петербурга больше нигде нет и вряд ли будет».