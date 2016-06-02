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  • Полтавченко: «Не планировали удорожание стадиона «Зенита», проводили импортозамещение»

Полтавченко: «Не планировали удорожание стадиона «Зенита», проводили импортозамещение»

2 июня 2016, 00:45
13

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о том, почему подорожало строительство нового стадиона на Крестовском острове. Напомним, на возведение арены было дополнительно выделено 4,3 миллиарда рублей.

«Мы не планировали удорожание, по максимуму старались провести импортозамещение. Но осталось много такого, чего в России не производят, и что придется закупать за рубежом, а за три года цены изменились очень сильно.

Плюс сейчас изменились требования по безопасности у ФИФА и у структур, которые обеспечивают антитеррористическую безопасность. Появилась необходимость создавать дополнительные рубежи безопасности, приобретать дополнительное оборудование.

Все эти работы на стадионе делаются и будут делаться в рамках соответствующих утвержденных проектов. Надеюсь, что это удорожание последнее», – сказал Полтавченко.

По словам чиновника, новый стадион будет уникальным.

«По большому счету, основной объем строительных работ на новом стадионе реально закончен ко Дню города – 27 мая. А объемы действительно огромные, металлоконструкций там – как четыре Эйфелевы башни, а бетона в 5,5 раз больше, чем в стадионе «Уэмбли». И такого стадиона – с раздвижной кровлей и выдвижным полем – на широте Петербурга больше нигде нет и вряд ли будет».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (13)
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dr.Dexter
1464818394
рубли на евро и в офшоры ........
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andr2112
1464843575
А его вообще, когда-нибудь построят?????
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kykyi
1464845446
Импортозамещение в действии, все становится дороже и качеством похуже. Даешь импортозамещение!
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vladimir-7
1464846142
Ещё одна попытка оправдаться за перерасход на создание стадиона. Кто следующий? С.Иванов, Д.Медведев или В.Матвиенко (рюмка)?
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Legioner-05
1464850741
И этот туда присосался сто пудов.Видите ли импортозамещение.Так вы еще несколько лет протяните ,а там глядишь ещё новые слова напридумаете.
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Bivaliy67
1464854476
Успокойтесь детвора! Что вам важнее, бюджет города считать или иметь в ближайшее время лучший стадион в стране!?
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vgarakh
1464855770
Вот оно - импортозамещение в действии, чем гордится власть. И так во всем, включая продукты питания.
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iuda
1464872673
Полтавченко: На широте Петербурга мне разжиться больше негде (как на стадионе)
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