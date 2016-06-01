Михаил Боярский стал послом Санкт-Петербурга на ЧМ-2018

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский стал вторым послом Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата мира 2018 года. Ранее этой роли удостоился оперный певец, солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло.

Звания посла Чемпионата мира могут быть удостоены известные люди, заслуженные представители своей профессии. Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, нести позитивные ценности, продвигать спорт и здоровый образ жизни, Россию и города-организатора ЧМ-2018 участвовать в официальных мероприятиях, сообщает туристический портал ЧМ-2018 в России.