На реконструкцию академии «Зенита» в течение года будет потрачен миллиард рублей

В течение ближайшего года академия «Зенита» переживет реконструкцию. Сообщается, что на модернизацию выделен 1 миллиард рублей. По словам генерального директора сине-бело-голубых Максима Митрофанова подобная сумма выделена в том числе и для того, чтобы провести реконструкцию инфраструктуры академии.

Данный объект станет тренировочным полем для команд, которые будут проводить матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге. Однако Митрофанов заявил, что реконструкция инфраструктуры является плановой и не приурочена непосредственно к подготовке к крупным турнирам.

Отмечается, что ежегодный бюджет академии составляет 500 миллионов рублей.