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Изменения правил футбола будут утверждены в марте 2018 года

1 июня 2016, 14:17
12

Изменения в правилах футбола для чемпионатов мира и других турниров будут окончательно утверждены весной 2018 года. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Сейчас у нас двухлетний период тестирования изменений в правилах. Окончательное решение мы примем в марте 2018 года. Это будет финальный протокол не только для чемпионата мира, а для всех турниров. Первый чемпионат мира, на котором изменения могут вступить в силу, пройдет в России.

В правила были внесены три важнейших изменения, первое – это видеоповторы. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы помогать судьям делать их работу лучше, а матч не останавливался по любому поводу. Второе – правило «тройного наказания», которое также будет отменено. Игрок не будет удаляться, если он совершил «фол последней надежды», пытаясь сыграть в мяч.

Третье – четвертая замена в дополнительное время. Этому нюансу уделяется не так много внимания, однако все видели, что в финале Лиги чемпионов лучшие игроки вымотались в овертайме. Имей тренеры возможность провести еще одну замену, игра оживилась бы. К тому же, здесь речь и о здоровье футболистов», – отметил Инфантино.

Источник: ТАСС
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (12)
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marshal9
1464781827
ничего хорошего
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МашкинаЛяжка
1464782253
судья - часть игры. видеоповторы могут и навредить
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Petrak86
1464783380
4-я замена - правильно, полезно будет, остальное - сомнительно. Про фол последней надежды - наоборот, играть,зная, что его еще и удалят - трижды подумает перед тем, как сфолить, даже если не умышленно. Ну а видеоповторы с одной стороны хорошо, т.е. справедливости и честности будет больше, но с другой теряется часть игры, так в будущем и вообще можно будет отказаться от судей, сотни камер будут фиксировать каждый момент игры, а умные программы анализировать действия игроков, принимая решения, прав тот или иной футболист или нет...
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tier.tnd
1464789152
Все по делу, видеоповторы 100%, это больше конечно для фиксации голов, в спорных моментах.
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Superviser77
1464789555
...и пятое - вратарь не может играть руками...вообще, и тогда будет много красивых голов))))
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FanatSerj
1464791418
Жаль отклонили специальное правило Фурсенко, на 2018 год, в матче со сборной Россией победа при любом счете присуждается сборной России. Это был бы самый реальный шанс выиграть сборной ЧМ ))
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diadushka
1464792374
Все-таки решили сделать футбол честным))) Без видеоповторов гораздо легче продавать матчи и тянуть команды!
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Томь вперёд
1464793065
Чувствую такими темпами футбол скоро будет не тот!!!
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Alek7183
1464795501
А на ЕВРО будут тестировать видео повторы? Кто нибудь знает?
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