Изменения правил футбола будут утверждены в марте 2018 года

Изменения в правилах футбола для чемпионатов мира и других турниров будут окончательно утверждены весной 2018 года. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Сейчас у нас двухлетний период тестирования изменений в правилах. Окончательное решение мы примем в марте 2018 года. Это будет финальный протокол не только для чемпионата мира, а для всех турниров. Первый чемпионат мира, на котором изменения могут вступить в силу, пройдет в России.

В правила были внесены три важнейших изменения, первое – это видеоповторы. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы помогать судьям делать их работу лучше, а матч не останавливался по любому поводу. Второе – правило «тройного наказания», которое также будет отменено. Игрок не будет удаляться, если он совершил «фол последней надежды», пытаясь сыграть в мяч.

Третье – четвертая замена в дополнительное время. Этому нюансу уделяется не так много внимания, однако все видели, что в финале Лиги чемпионов лучшие игроки вымотались в овертайме. Имей тренеры возможность провести еще одну замену, игра оживилась бы. К тому же, здесь речь и о здоровье футболистов», – отметил Инфантино.