Инфантино: «Сложно найти таких людей, как господин Мутко, которые бы все двигали вперед»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с главой РФС Виталием Мутко, который является председателем оргкомитета «Россия-2018».

«Я сейчас уполномочен и был уполномочен относительно крупных спортивных соревнований, но такую преданность идее сложно найти. Сложно всех подбадривать, сложно организовывать. Сложно найти таких людей, как господин Мутко, которые бы все двигали вперед. Я жду с нетерпением продолжения работы с ним, он будет двигать вперед и меня самого. Вместе мы будем продвигать и чемпионат мира.

Когда мы обсуждаем что-то с Мутко, у нас никогда не возникает дискуссий или спорных вопросов. Это всегда хорошие обсуждения. Мы говорим об организации, о деталях. Он предан идее, он трудяга. Я могу только поблагодарить его за ту работу, которую он делает к чемпионату мира и Кубку конфедераций. Потому что это нелегко», – отметил Инфантино.