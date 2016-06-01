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  • Инфантино: «Сложно найти таких людей, как господин Мутко, которые бы все двигали вперед»

Инфантино: «Сложно найти таких людей, как господин Мутко, которые бы все двигали вперед»

1 июня 2016, 13:43
3

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с главой РФС Виталием Мутко, который является председателем оргкомитета «Россия-2018».

«Я сейчас уполномочен и был уполномочен относительно крупных спортивных соревнований, но такую преданность идее сложно найти. Сложно всех подбадривать, сложно организовывать. Сложно найти таких людей, как господин Мутко, которые бы все двигали вперед. Я жду с нетерпением продолжения работы с ним, он будет двигать вперед и меня самого. Вместе мы будем продвигать и чемпионат мира.

Когда мы обсуждаем что-то с Мутко, у нас никогда не возникает дискуссий или спорных вопросов. Это всегда хорошие обсуждения. Мы говорим об организации, о деталях. Он предан идее, он трудяга. Я могу только поблагодарить его за ту работу, которую он делает к чемпионату мира и Кубку конфедераций. Потому что это нелегко», – отметил Инфантино.

Источник: Р-Спорт
Россия Мутко Виталий Инфантино Джанни
Комментарии (3)
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iuda
1464779864
Виталий Мутко он такой - весь из мыла!
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neveldomha
1464786438
А если впереди пропасть?
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vladimir-7
1464791290
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
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