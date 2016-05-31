Родионов: «Тренерскому штабу Аленичева не хватает опыта»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о состоявшемся сегодня совете директоров красно-белых, на котором обсуждались итоги выступления команды в завершившемся сезоне.

– Разговор был очень конструктивным. Действительно, не обошлось без ошибок. Я, оценивая работу тренерского штаба, не отделяю себя от них. Полностью разделяю все те действия, которые были. Несу такую же ответственность, как и тренеры. Были ошибки, сезон получился довольно скомканным. Почему? Нехватка опыта тренерского штаба. «Спартак» – это топ-клуб, вопросы управления командой имеют огромное значение.

– Как Аленичев сам оценил свою работу?

– Самокритика присутствовала. Говорить о том, что все хорошо, это неправильно