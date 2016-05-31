Лавров: «Аленичев олицетворяет «Спартак», он должен остаться на посту главного тренера»

Министр иностранных дел РФ и поклонник «Спартака» Сергей Лавров в интервью радио «Комсомольская правда» выразил поддержку главному тренеру красно-белых Дмитрию Аленичеву, отметив, что он является одним из тех людей, которые олицетворяют имя клуба. По его мнению, именно такой человек и должен возглавлять «Спартак».

– Я не знал, что сегодня состоится совет директоров. После последней смены тренера стараюсь наблюдать со стороны. Решать, конечно, совету директоров, меня туда не приглашали, но я знаю почти всех его членов, и мы регулярно общаемся, в том числе на стадионе, когда «Спартак» играет в Москве. Я не могу предсказывать или гадать, на ком остановится выбор. Мое убеждение в том, что тренером «Спартака» должен был человек, который его олицетворяет – для моего поколения, по крайней мере. И таких людей немало, в том числе, Дмитрий Аленичев.

– На ваш вкус, как болельщика, Курбан Бердыев – да или нет?

– Я ответил уже.