«Фратрия»: «Мы не считаем, что отставка Аленичева немедленно даст плоды»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление, в котором фанаты подытожили завершившийся сезон и поделились своим мнением о ситуации в клубе.

«Закончился очередной провальный сезон для команды. Пятое место и выход в еврокубки не должны никого обманывать – «Спартак» может не ставить перед собой задачи немедленного чемпионства, но игра и общая структура клуба должны прогрессировать и соответствовать итоговой цели возвращения прежних позиций.

Виноват ли в произошедшем Аленичев? По нашему мнению, конечно. Он, как тренер, несет ответственность за все результаты команды и профессиональный рост игроков. Но сваливать все на тренера в этой ситуации мы считаем неверным.

Прежде всего должна развиваться клубная структура. На встрече с представителями «Спартака» год назад нам были обещаны трансферы качественных футболистов, рост игроков из молодежной команды и их переход в основную, ясная и прозрачная система управления клубом.

В итоге трансферная кампания опять оказалась посредственной – сильный сезон провел лишь Промес, который не является новичком. Молодые игроки уходят из клуба, не получив своего шанса сыграть за основной состав. Мы не просим выпускать на поле молодежь – пусть выходят сильнейшие, но свой шанс молодые игроки должны получать.

Мы хотим видеть последовательный и понятный всем рост клуба, качественные трансферы, выделение соответствующих средств, прогресс молодежи. И тогда можно говорить о полной персональной ответственности тренера за удачи и неудачи команды. Пока такой системы нет, хаотическая смена тренеров раз в год не даст своего результата.

Мы не считаем, что отставка Аленичева и приход другого тренера немедленно дадут плоды. Перестройка и качественные изменения необходимы во всех структурах клуба, чего мы и ждем в очередном сезоне», – говорится в заявлении «Фратрии».