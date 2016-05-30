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  • «Фратрия»: «Мы не считаем, что отставка Аленичева немедленно даст плоды»

«Фратрия»: «Мы не считаем, что отставка Аленичева немедленно даст плоды»

30 мая 2016, 22:00
6

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление, в котором фанаты подытожили завершившийся сезон и поделились своим мнением о ситуации в клубе.

«Закончился очередной провальный сезон для команды. Пятое место и выход в еврокубки не должны никого обманывать – «Спартак» может не ставить перед собой задачи немедленного чемпионства, но игра и общая структура клуба должны прогрессировать и соответствовать итоговой цели возвращения прежних позиций.

Виноват ли в произошедшем Аленичев? По нашему мнению, конечно. Он, как тренер, несет ответственность за все результаты команды и профессиональный рост игроков. Но сваливать все на тренера в этой ситуации мы считаем неверным.

Прежде всего должна развиваться клубная структура. На встрече с представителями «Спартака» год назад нам были обещаны трансферы качественных футболистов, рост игроков из молодежной команды и их переход в основную, ясная и прозрачная система управления клубом.

В итоге трансферная кампания опять оказалась посредственной – сильный сезон провел лишь Промес, который не является новичком. Молодые игроки уходят из клуба, не получив своего шанса сыграть за основной состав. Мы не просим выпускать на поле молодежь – пусть выходят сильнейшие, но свой шанс молодые игроки должны получать.

Мы хотим видеть последовательный и понятный всем рост клуба, качественные трансферы, выделение соответствующих средств, прогресс молодежи. И тогда можно говорить о полной персональной ответственности тренера за удачи и неудачи команды. Пока такой системы нет, хаотическая смена тренеров раз в год не даст своего результата.

Мы не считаем, что отставка Аленичева и приход другого тренера немедленно дадут плоды. Перестройка и качественные изменения необходимы во всех структурах клуба, чего мы и ждем в очередном сезоне», – говорится в заявлении «Фратрии».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (6)
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ivanthebest
1464637687
В целом соглашусь, но встану на защиту Аленичева! Всё-таки не каждому дано разгрести такое наследие, которое было до него. Трансферы были слабые, команда и тренер по праву избавлялись от тех игроков, которые только получали деньги, а на футбол им было плевать. К тому же, было задействовано и подведено к основе немало молодёжи, а по отношению к прошлым тренерам, так и вовсе, прогресс был на лицо. Кутепов, Пуцко, Зуев, Мелкадзе и др. уже либо появлялись в основе, либо были в запасе основной команды. И если только наигрывать молодёжь, то никакого 5-го места и в помине бы не было. А так и еврокубки подавай и молодёжь наигрывай, такого сразу в 1-ый год никогда не бывает, нужно вести всё грамотно и планомерно. Да, к Аленичеву порой возникали некоторые вопросы, но в целом он со своей задачей справился лучше, чем кто-либо из последних тренеров Спартака за последние лет 10! И 5-ое место здесь не критерий, при том же Карпине был состав в 30 человек, где каждый матч менялись люди и играли то Инсауральды, то Моцарты, то Майданы и ни о какой молодёжи речи даже и не шло, хотя она была....
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VVK13
1464642385
согласен. аленичева, да и то не столько его, можно упрекнуть только в сдаче таски в аренду. гранат просто провалил все что мог и вот тут как раз вина димана что так долго позволял ему косячить, после первой игры было видно, что это не тот игрок который получал вызов в сборную.
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bomilazdeshnii
1464644987
Карпина почему-то убрали (Спартак был на 2 месте).
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zadira56
1464698421
Название команды поменяйте и будет вам счастье)))
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