Петербургские власти одобрили подорожание стадиона «Зенита» на 4,3 миллиарда

На строительство нового стадиона на Крестовском острове будет дополнительно выделено 4,3 миллиарда рублей.

Соответствующую поправку одобрили сегодня члены бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

По словам главы комитета по строительству Сергея Морозова, увеличение расходов вызвано проведением работ по обеспечению безопасности стадиона.

«Также мы призваны фиксировать такие потери, как изменение курса рубля, высокий уровень инфляции, рост цен на оборудование и так далее» – приводит слова Морозова «Росбалт».