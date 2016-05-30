Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Если стадиону «Зенита» нужны дополнительные ресурсы, то надо выделять»

Мутко: «Если стадиону «Зенита» нужны дополнительные ресурсы, то надо выделять»

30 мая 2016, 19:00
27

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с возведением нового стадиона «Зенита». Ранее появлялась информация о том, что для завершения строительства дополнительно потребуются 4,3 миллиарда рублей.

«На самом деле стадион надо достраивать. Если нужны дополнительные ресурсы, надо их выделять и достраивать.

Известно, что такая работа идет, между заказчиком и подрядчиком уточняются детали, те работы, которые нужно оплачивать, их все равно нужно оплачивать. Я не знаю цифры, это вопрос города», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Мутко Виталий
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
андрей андреев
1464624646
Астрономы открыли новую чёрную дыру- стадион Зенит
Ответить
bringing
1464625181
Полный Идиотизм
Ответить
Kulim
1464625735
Как же вымораживает этот валенок, сука, аж бомбит!!
Ответить
edw7777
1464626391
Сколько можно. Памятник русской коррупции давно пора перевести на баланс чиновников. Пусть они платят. В Газпроме зарплаты поднялись на 20% за последние два года, причем в валюте. Не знаю как у вас, а у меня зарплата упала в 2,5 раза. И мне еще что-то твердят про хорошую власть!!!
Ответить
андрей андреев
1464627892
Так,а теперь дружно вспомнили,кто этих чиновников назначил,и не забываем до выборов президента в 2018-ом
Ответить
mdu86
1464629605
:)) Мутко похоже тоже с этого имеет...
Ответить
barbardir
1464630211
Дак пусть, блеать, Газпрём и выделит деньги на своё бомжеубежище
Ответить
Kеk
1464630432
Клованы, три стада можно было построить и окупить дважды
Ответить
Георгий 07 01 93 рус
1464641850
блять сколько же там спиздили!!!???!!!надо ещееее попиздить!!!кормушку не закрывать!!!выдеееляять!!!!!
Ответить
Георгий 07 01 93 рус
1464641969
зенька - мешок!!!вот если закончаться бабки там,он сольется в середину в лучшем случае!!!как вообще за денежные мешки болеть можно???
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
1
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
3
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
5
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+