Мутко: «Если стадиону «Зенита» нужны дополнительные ресурсы, то надо выделять»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с возведением нового стадиона «Зенита». Ранее появлялась информация о том, что для завершения строительства дополнительно потребуются 4,3 миллиарда рублей.

«На самом деле стадион надо достраивать. Если нужны дополнительные ресурсы, надо их выделять и достраивать.

Известно, что такая работа идет, между заказчиком и подрядчиком уточняются детали, те работы, которые нужно оплачивать, их все равно нужно оплачивать. Я не знаю цифры, это вопрос города», – сказал Мутко.