Мата летом может перебраться в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить свою карьеру в «Барселоне». Как сообщает источник, 28-летний испанец может рассматривать вариант с уходом из английского клуба после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

Хавбек может захотеть избежать повторения истории, которая случилась с ним в «Челси», когда, при португальце у руля клуба, он потерял место в составе и лишился игровой практики. Главным претендентом на испанского сборника является «Барселона», с которой он несколько раз вступал в переговоры ранее.

Минувший уик-энд Мата провел в Каталонии, что позволяет слухам о его возможном переходе в стан сине-гранатовых набрать определенный вес.