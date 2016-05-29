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ЦСКА подал заявку на проведение финала Лиги Европы

29 мая 2016, 11:32
16

Московский ЦСКА планирует провести финал Лиги Европы одного из следующих сезонов на строящемся стадионе, который должен принять свой первый матч уже этим летом. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

«ЦСКА подал такую заявку на Лигу Европы, мы ее поддержали. Будем работать. Сейчас будут большие перемены в УЕФА, один из финалов на один из новых стадионов мы будем обязательно приглашать. Провести уже в 2018? Это мы посмотрим, у нас все же в 2018 году чемпионат мира, и это будет нереально», — заявил Мутко.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы ЦСКА Мутко Виталий
Комментарии (16)
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bringing
1464512603
Ну а что,пусчай будет
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hunta
1464514876
У врагов пукан порвало!
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Qranat
1464516182
Еще бы ты не поддержал... "крыша" армейская не поняла бы пассивности Министра. Для подобных зарабатываний денег и строил стадион в кредит босс армейский... Поскольку со своими 8-9 тыс болельщиков ЦСКА (в числе последних в РФПЛ) он никогда не окупит это сооружение, расчитанное на 30 тыс... Будет надеяться на спартаковских фанов во время матчей со "Спартаком"... Вот бы КБ принять решение и игнорировать посещение очных встреч на гинеровской арене, заслав лишь пару тысяч наиболее активных для поддержки своих ??? Больше ни одна команда не сможет поставить большое халявное бабло решалам.
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Elio
1464528854
Отлично...это будет хорошим стимулом для наших клубов чтобы играть в финале на своем стадионе
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Dobroe Teplo za CSKA
1464630753
прикольно
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