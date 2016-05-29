ЦСКА подал заявку на проведение финала Лиги Европы

Московский ЦСКА планирует провести финал Лиги Европы одного из следующих сезонов на строящемся стадионе, который должен принять свой первый матч уже этим летом. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

«ЦСКА подал такую заявку на Лигу Европы, мы ее поддержали. Будем работать. Сейчас будут большие перемены в УЕФА, один из финалов на один из новых стадионов мы будем обязательно приглашать. Провести уже в 2018? Это мы посмотрим, у нас все же в 2018 году чемпионат мира, и это будет нереально», — заявил Мутко.