Роналду в пятый раз стал лучшим бомбардиром ЛЧ и сравнялся с Месси

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду официально стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2015/16.

В этом розыгрыше Роналду забил 16 голов, и ему не хватило одного мяча, чтобы повторить рекорд турнира, который сам же португалец и установил в сезоне-2013/14.

Игрок «Реала» стал лучшим бомбардиром ЛЧ в пятый раз, сравнявшись по этому показателю с Лионелем Месси.

Второе место по числу забитых мячей в завершившейся Лиге чемпионов голов занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, на счету которого девять точных ударов.