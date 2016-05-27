Моуринью: «Стать тренером «Манчестер Юнайтед» – особая честь»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что всегда чувствовал особую связь со стадионом «Олд Траффорд». Напомним, сегодня португальский специалист подписал с манкунианцами трехлетнее соглашение.

«Стать тренером «Манчестер Юнайтед» – особая честь в футболе. Это клуб, который знают и которым восхищаются люди по всему миру. Вокруг него существует ореол мистики и романтики, и поэтому с ним не может сравниться никакой другой клуб мира.

Я всегда чувствовал свою связь с «Олд Траффорд». Этот стадион связан с некоторыми важными событиями моей карьеры, и я всегда наслаждался контактом с болельщиками «Юнайтед». Я жду момента, когда стану их тренером и надеюсь на их магическую поддержку в последующие годы», – сказал Моуринью.