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Веденеев: «У Дзюбы язык как помело!»

27 мая 2016, 07:56
12

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита», тренер школы «Зенит-84» Сергей Веденеев рассказал о преимуществах форварда сборной России Артема Дзюбы, которые помогают ему поддерживать положительную атмосферу в коллективе.

«Кто был сердцем чемпионского «Зенита» 1984-го? Душой свободного времени был Желудков – слава богу, что в команде оказался взвинченный человек. Который поддерживал эмоциональный фон. Когда сидишь неделями на базе, очень важно, чтоб такой был. Чем Дзюба хорош? У него язык как помело! Он поддерживает фон, это клоун!

Если в команде нет клоуна, тогда тренер должен на себя брать эту работу. А если тренер вроде Виллаш-Боаша, и в команде нет клоуна – ситуация скверная. Слишком много клоунов – тоже плохо. Потому что клоуны – любители гульнуть. Как правило. Могут потащить за собой весь коллектив. Есть лидер по деловым качествам, лучший на поле. Есть лидер официально выбранный – капитан. Но главный в команде – клоун! У него самое сильное влияние на футболистов», – считает Веденеев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Garrincha58
1464328251
оказывается в команде должен быть клоун интересно кто в Барсе клоун не Месси ли случайно?
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Varnes
1464329368
Очень странный контекст. Не похоже на Веденеева.
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iuda
1464329905
Веденеев, у тебя температура зашкалила? Ты же норм пацан был
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Nerlinger
1464332985
у него и в голове помело
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FanatSerj
1464334409
Прям не сборная а цирк какой то, хотя нашим ногомячистам и это выражения подойдет: "Мы своё призванье не забудем, СМЕХ и радость мы приносим людям" ))))
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Tri
1464339748
Пусть Дзюба болтает, что хочет, лишь бы голы забивал)))
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zenitforever2015
1464340587
Серёжа , ты молодец, но лучше детей тренируй!
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Диктор
1464343123
Вот в чем я с ним согласен-что Дзюба клоун по жизни.
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sochi-2013
1464343144
Заголовок не соответствует смыслу статьи.
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petlyra
1464346330
Был игрочишкой, стал клоуном. Прогресс.
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