Веденеев: «У Дзюбы язык как помело!»

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита», тренер школы «Зенит-84» Сергей Веденеев рассказал о преимуществах форварда сборной России Артема Дзюбы, которые помогают ему поддерживать положительную атмосферу в коллективе.

«Кто был сердцем чемпионского «Зенита» 1984-го? Душой свободного времени был Желудков – слава богу, что в команде оказался взвинченный человек. Который поддерживал эмоциональный фон. Когда сидишь неделями на базе, очень важно, чтоб такой был. Чем Дзюба хорош? У него язык как помело! Он поддерживает фон, это клоун!

Если в команде нет клоуна, тогда тренер должен на себя брать эту работу. А если тренер вроде Виллаш-Боаша, и в команде нет клоуна – ситуация скверная. Слишком много клоунов – тоже плохо. Потому что клоуны – любители гульнуть. Как правило. Могут потащить за собой весь коллектив. Есть лидер по деловым качествам, лучший на поле. Есть лидер официально выбранный – капитан. Но главный в команде – клоун! У него самое сильное влияние на футболистов», – считает Веденеев.