Бэйл: «У меня нет и не было проблем с Роналду»

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл опроверг слухи о том, что у него есть разногласия с нападающим команды Криштиану Роналду.

Напомним, что в испанских СМИ неоднократно появлялись сведения о том, что футболист сборной Португалии не дает валлийцу раскрыть свой потенциал полностью.

«У меня с Роналду не было проблем ни в раздевалке, ни на поле. Криштиану – это футболист эмоциональный. Он может позволить себе жесты руками, но такой он и есть. У нас очень хорошее взаимоотношение», — сказал хавбек.