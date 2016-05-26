Моуринью и «Манчестер Юнайтед» подпишут контракт в пятницу

«Манчестер Юнайтед» может подписать контракт с Жозе Моуринью уже в эту пятницу. Как сообщает источник, вероятность того, что португальский специалист «узаконит» свои отношения с «красными дьяволами» 27-го мая, достаточно высока. Напомним, сегодня появилась информация о заминке в переговорах между сторонами по причине имиджевых противоречий.

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии сезона-2015/16, а в АПЛ финишировал на пятой строчке в таблице. В итоге, руководством клуба было принято решение освободить с должности главного тренера голландца Луи ван Гаала.