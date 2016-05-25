Роналду: «Не хочу покидать «Реал», планирую завершить здесь свою карьеру»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что не собирается уходить из мадридского клуба.

«Я хочу остаться в Мадриде и выступать за «Реал». Хочу именно здесь завершить свою карьеру. Продление контракта? Посмотрим. Думаю, руководство клуба поступит правильно, если предложит мне новое соглашение. Я счастлив в «Реале» и не знаю клуба лучше этого», – сказал португальский форвард.

Нынешнее соглашение Роналду с «Реалом» рассчитано до 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании он провел 36 матчей, в которых забил 35 голов.