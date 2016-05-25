Месси: «Было очень тяжело начинать все с нуля в стране, где у меня ничего не было»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем желании однажды вернуться в Аргентину, откуда он уехал в возрасте 13 лет ради перехода в каталонский клуб.

«Когда-нибудь мне хотелось бы вернуться в Аргентину, потому что я покинул свою страну в очень юном возрасте. Я не успел насладиться своим городом Росарио и близкими людьми.

Первое время в Испании было тяжелым. С одной стороны было приятно попасть в «Барселону» и играть за нее, а с другой, было сложно, потому что я все оставил позади.

Я покинул друзей, часть семьи, свое детство. Было очень тяжело начинать все с нуля в стране, где у меня ничего не было», – сказал Месси.