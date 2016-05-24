Мутко: «Динамовцы вылетели в ФНЛ заслуженно, но не делайте трагедию»

Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко призвал не устраивать трагедию из вылета столичного «Динамо» в ФНЛ.

«Не надо устраивать из этого трагедии. В истории каждого клуба бывает разное. Динамовцы вылетели заслуженно. В этом сезоне у них была чехарда с тренерами, чехарда в правлении. Но, думаю, за год команда должна решить задачу по возвращению в премьер-лигу», – сказал Мутко.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Динамо» заняло 15-е место в турнирной таблице и впервые в истории покинуло высший дивизион.